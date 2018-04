Lotta contro i rifiuti abbandonati a Scurcola Marsicana, in arrivo provvedimenti duri per chi sporca

Scurcola Marsicana. Lotta contro i rifiuti abbandonati a Scurcola Marsicana, Nei giorni scorsi è stata ripulita la discarica abusiva di via Vicenne a confine con il comune di Magliano dei Marsi. “C’è ancora molto materiale da togliere”, hanno spiegato gli amministratori, “pertanto avvisiamo queste persone pochissimo civili che l’amministrazione comunale ha messo in atto tutta una serie di provvedimenti e sanzioni a carico di chi in maniera così subdola deturpa il territorio; inoltre sono dislocate in varie zone delle fototrappole. È stata avviata dagli uffici preposti una ricognizione sui ruoli. Abbiamo tutti la possibilità di smaltire rifiuti che vengono raccolti direttamente a casa e per gli ingombranti sono a disposizione dei punti di prossimità sia a Scurcola sia a Cappelle”.