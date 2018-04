Recensione di “Intervista con l’amore”, aforismi e pensieri nell’ultimo libro di Pietro Guida

Avezzano. Un libro sull’amore, uno dei compiti più difficili per uno scrittore, eppure questo è da sempre uno dei temi preferiti dagli autori di ogni epoca. Pietro Guida però riesce a farlo in maniera originale e senza mai scadere in luoghi comuni, immaginando di intervistare l’amore, al fine di analizzarne e capirne meglio ogni più piccola sfaccettatura.

Nell’invervista l’autore non focalizza l’attenzione solo sull’amore classico, quello tra un uomo e una donna innamorati, ma anche quello che l’uomo, inteso come essere, può provare ad esempio per gli emarginati della società o per il prossimo. E così attraverso aforismi, pensieri e narrativa, tutti originali e creati dall’autore, questo manuale cerca di spiegare a chi legge la gioia e il dolore che questo sentimento ci riserva durante tutto l’arco della nostra esistenza. Ma è anche un viaggio nella coscienza di noi tutti, nell’anima e nella mente di tutti quelli che, in un modo o nell’altro, devono per forza fare i conti con questo sentimento eterno e profondo, radicato nel cuore degli uomini da sempre. La lettura risulta piacevole e leggera, ma ognuno di noi, in seconda battuta e senza volerlo, si ritroverà ad approfondire gli aforismi, che come in una moneta dalla doppia faccia, scopriremo essere molto più profondi di come appaiono inizialmente. Il tutto è racchiuso in un piacevole volume, che tratta con la giusta attenzione un tema così importante e oltre a dare qualche risposta ai dubbi dell’amore, apre anche nuovi orizzonti e nuovi interrogativi verso l’infinito e verso Dio. @francescoproia