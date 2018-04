Nella sede provinciale Unai di Avezzano iniziativa dedicata alle responsabilità condominiali

Avezzano. Si terrà ad Avezzano il seminario “Responsabilità del proprietario e sicurezza dell’ascensore nell’evoluzione della legislazione e delle norme tecniche applicabili”. Il seminario, riservato agli amministratori di condominio, è previsto per il giorno 19 aprile alle ore 9, nella sede Unai provinciale di L’Aquila che è sita in piazza Kennedy. “Un’importante momento di approfondimento per gli amministratori di condominio che potranno avvalersi del prezioso supporto di Relatori altamente qualificati”, ha commentato Elisa Testa, presidente della sede Unai inaugurata solo qualche mese fa ad Avezzano e che vanta già diverse iscrizioni, che ha poi aggiunto “i seminari di formazione, validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali, vogliono essere non solo occasione di supporto e sostegno agli Amministratori di Condominio che già esercitano nella nostra provincia ma anche un valido strumento di promozione di tutte quelle figure professionali che ruotano attorno alla realtà condominiale”. L’iniziativa vede la partecipazione dell’istituto G. Galilei di Avezzano, con il coinvolgimento della classe terza B della sezione associata Itcat che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, è chiamata ad acquisire valide specifiche competenze professionali sempre più rispondenti alle continue evoluzioni del mondo del lavoro. Il seminario si aprirà alle ore 9 con la registrazione dei partecipanti e i saluti del responsabile del presidio Unai di Avezzano Elisa Testa; alle ore 9.30 prenderanno avvio i lavori con l’intervento Stefano Liverani, ingegnere responsabile tecnico e ispettore certificazioni srl; alle 11 un saluto degli sponsor dell’evento e una piccola pausa; alle 11.30 prenderà il via la seconda parte del seminario con l’intervento di Luis Lazzaruolo, ingegnere del Ceam; alle 12.30 ci sarà il question time con i relatori. Modera i lavori Valentina Benelli, della sede Unai di Avezzano. (M.D.P.)