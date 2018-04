Meteo Marsica 19 – 25 Aprile : condizioni meteo tendente al bello su tutto il territorio.

La situazione meteo delle ultime ore, o meglio giorni, sta per cedere il passo ad un tempo in miglioramento su tutto il territorio Marsicano. Infatti, a parte qualche disturbo nel corso del pomeriggio di domani Giovedì, il campo di alta pressione tenderà ad espandersi su buona parte della penisola Italiana, per più giorni, possibilmente anche nella festività della Liberazione, Mercoledì 25 Aprile. Quindi, domani Giovedì 19 Aprile, avremo tempo buono al mattino, mentre degli addensamenti pomeridiani, potranno dar luogo a dei fenomeni a carattere di rovescio sulla parte occidentale della Marsica, prima di sera. Venti da est nord est, temperature in aumento di qualche grado. Venerdì, cielo poco nuvoloso ovunque salvo qualche nube nel pomeriggio lungo i rilievi più elevati. Temperature in aumento con valori sui 12°c ad 850 hpa. Venti ancora orientali, deboli con qualche rinforzo sulle aree poste ad est. Sabato, buono con sole e temperature gradevoli, anche se tuttavia ci sarà spazio per qualche fenomeno tra il Carseolano ed i monti Simbruini. Venti sud orientali, temperature stazionarie. Nella successiva giornata di Domenica, dopo una mattinata soleggiata, potranno esserci degli addensamenti con dei fenomeni, deboli o moderati, a carattere sparso. Ventilazione da sud ovest, temperature senza nessuna variazione di rilievo. Lunedì, niente di che, bello al mattino, nuvole stratiforme nel pomeriggio, ma comunque sarà una piacevole giornata. Situazione che rimarrà anche così nei due giorni successivi di Martedì e Mercoledì 25 Aprile, con cielo poco nuvoloso e temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS