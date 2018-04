Il dottor Umberto Ciciarelli candidato alla dirigenza dell’associazione nazionale dentisti italiani

Avezzano. Presenza continuativa e valido impegno dei marsicani nell’Andi, associazione nazionale dentisti italiani, il più grande sindacato medico con oltre 25.000 iscritti. L’avezzanese prof. dott. Umberto Ciciarelli ha diretto il dipartimento abruzzese dell’associazione per molti anni, prima come presidente provinciale per due mandati, poi come presidente regionale per altri due mandati. Non potendo più essere rieletto in Abruzzo per ragioni statutarie è stato chiamato a candidarsi alla dirigenza nazionale.

Durante la presidenza di Ciciarelli, che da molti anni è prof. a c. nell’Università dell’Aquila, l’ANDI Abruzzo si è adoperato non solo in attività prettamente sindacali, ma anche culturali e scientifiche, secondo lo spirito dell’associazione, che, tenendo presenti sempre le esigenze della popolazione, intende dare risposte volte al benessere di chi si rivolge ai dentisti. Nell’emergenza terremoto l’ANDI Abruzzo ha approntato a L’Aquila degli studi odontoiatrici mobili su camper per il pronto soccorso odontoiatrico, offrendo prestazioni professionali gratuite dei propri associati, anche protesi dentarie fratturate o smarrite nel sisma. Per questa iniziativa il presidente Ciciarelli, organizzatore, è stato insignito del premio nazionale Tullio Zunino da ANDI Genova.

Inoltre in questi anni l’ANDI Abruzzo, con la direzione di Ciciarelli e la collaborazione dei dottori Enzo Fracassi, Matteo Perondi e Pasquale Manna, colleghi marsicani che ne hanno sempre supportato l’opera, e i dottori Lucio Daniele dell’Aquila, Tafuri, Buccella, Di Alberti e Sinjari di Pescara, si è adoperato per la prevenzione delle malattie stomatologiche nelle scuole e nelle carceri, e per la prevenzione dei tumori della bocca direttamente nelle piazze abruzzesi con l’Oral Cancer Day. Per quanto riguarda la provincia dell’Aquila, il prossimo appuntamento con l’Oral Cancer Day, che già due volte si è tenuto ad Avezzano, si terrà quest’anno all’Aquila il 5 maggio. Nel mese di ottobre, il mese della prevenzione dentale, i dentisti ANDI marsicani effettuano visite gratuite nei propri studi. @francescoproia