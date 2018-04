I marsicani Teatranti Tra Tanti fanno rivivere il mito dei Pink Floyd al teatro Olimpico di Roma

L´epopea di una band che ha cambiato per sempre la storia del rock ed ha segnato i tempi, verrà ripercorsa domenica 22 aprile al Teatro Olimpico di Roma con lo spettacolo rock-art dell’ anno: “Shine on! The Pink Floyd Opera“. Un’ indimenticabile esperienza di rock-art, che coniuga musica live con l’acclamata band tribute Animals, con visual Show e Light Show che accompagneranno le coreografie di danza realizzate da Fabio Massimo Casavecchia ed eseguite dalla compagnia “Momento Danza” e con gli interventi dei Teatranti Tra Tanti che diretti da Stefano Viezzoli, rappresenteranno i momenti più salienti della storia della leggendaria band inglese. Sul palco i due attori marsicani Alessandro Martorelli nei panni di Roger Waters e Antonio Pellegrini in quelli di David Gilmour. La formazione storica è completata da Gianluca Zanellato (Rick Wright) e da Tiko Rossi Vairo (Nick Mason), mentre il genio e la follia del carismatico Syd Barrett verranno messi in scena da Luca Avallone. Completa il cast Cristina Biagiarelli nelle vesti di Libby Gaudsen, storica fidanzata di Barrett. Uno spettacolo unico nel suo genere, un incrocio di arti studiato in ogni suo minimo dettaglio che porta sul palco dell’Olimlico uno show imperdibile per ogni appassionato dei Pink Floyd e non solo