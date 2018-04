Verifica di maggioranza prima del consiglio comunale, il presidente Cosimati in cerca di certezze

Avezzano. Mancano ormai pochi giorni al consiglio comunale e tutti i nodi devono venire al pettine per evitare di cadere durante l’assise civica. Per questo, dopo una riunione dei capo gruppo piuttosto animata, la squadra di De Angelis si è data appuntamento a questo pomeriggio. Nel vertice di maggioranza sul tavolo ci saranno alcune problematiche da risolvere per fare in modo che martedì tutti fili liscio. La situazione però è piuttosto complessa e già nell’incontro dei rappresentanti dei gruppi consiliari sono emerse alcuni nei. Il primo tra tutti è quello della sfiducia al presidente del consiglio, Iride Cosimati. L’opposizione ha già presentato un documento per sfiduciarla e anche alcuni civici sembrerebbero pronti ad alzare la mano. Per questo la Cosimati ha chiesto ai capi gruppo di sostenerla e oggi, durante il vertice di maggioranza previsto per le 18, dovrebbe essere anche firmato un documento di fiducia al presidente del consiglio.

Ma prima, però, bisognerà risolvere altri problemi. Non possono essere inseriti nell’ordine del giorno alcuni punti strategici per il rilancio e lo sviluppo della città. Si tratterebbe di finanziamenti assegnati al Comune di Avezzano che prima di arrivare in consiglio avrebbero bisogno dell’ok delle commissioni attualmente ferme. La situazione di stallo, quindi, rischierebbe di essere lesiva per la città. Dopo il confronto di oggi, al quale non potrà prendere parte il sindaco Gabriele De Angelis fuori città, si potrà avere un quadro più preciso di quello che accadrà il 24.