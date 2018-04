Un infarto nella notte, eseguita l’autopsia sul corpo del camionista trovato nell’area di servizio

Avezzano. E’ stato stroncato da un infarto nella notte, mentre dormiva nel suo camion, il camionista trovato nell’area di servizio al nucleo industriale di Avezzano. Alexandru Stan, 55 anni, di origini romene, dipendente di una ditta di trasporti del Chietino, è morto in via Newton, trovato dopo l’allarme lanciato dai familiari che al mattino non lo hanno più sentito. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 di Avezzano e i carabinieri.

Sul corpo dell’autotrasportatore, su richiesta del pm Roberto Savelli, titolare dell’inchiesta, è stato eseguito l’esame autoptico dal medico legale Simona Ricci. L’autopsia ha confermato la morte dell’uomo per arresto cardiaco. Il camionista sembra avesse comunicato ai familiari che si preparava a passare la notte nell’area di servizio. Poi al mattino non lo hanno più sentito e hanno lanciato l’allarme. Inutile l’intervento dei soccorsi visto che il medico dell’ambulanza non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’autotrasportatore.