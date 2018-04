Va al cimitero di Avezzano e scopre che la tomba del marito è sparita, la disperazione di una pensionata

Avezzano. Arriva al cimitero ma la tomba del marito non c’è più. È la storia di una signora che si reca al camposanto di Avezzano per andare a trovare il marito defunto. Una storia raccontata alla redazione di MarsicaLive dalla nipote della signora, G.C, che vuole denunciare il fatto e lanciare un appello a tutti coloro che dovrebbero essere informati dell’accaduto. “Mia nonna”, racconta la ragazza, “si è recata al cimitero per far visita al marito, dopo esserci stata prima delle vacanze pasquali e scopre che, dove c’era la tomba di mio nonno, ma anche nelle aree vicine, mancava il loculo, bensì solo terra. È andata subito a chiedere giustificazioni e i responsabili del cimitero le hanno detto che lei doveva guardare le bacheche da loro affisse dove c’erano scritti i giorni in cui avrebbero riesumato tutte le le tombe in questione”.

La notizia, ovviamente, ha allarmato le persone: “C’è un bacheca nuova, che prima non c’era, ma non c’è stato nessun avviso della cosa. L’avranno messa, dato che mia nonna si era già recata lì, subito prima di Pasqua, nel giro di sedici giorni forse, e molti dei nomi, tra cui quello di mio nonno, erano scritti a penna. Sugli annunci non c’è scritta ne una data di pubblicazione degli annunci, quando i responsabili dicono che stanno lì da un anno ma la cosa non è del tutto vera, perché non c’è neanche una data di pubblicazione in cui avrebbero affisso questi annunci. E tra l’altro, alla bacheca principale del cimitero, non risulta questa cosa e la riesumazione perché non è neanche scritto il nome di mio nonno.” La ragazza vuole quindi lanciare un appello: “Non è possibile che le persone non vengano avvisate di queste cose, soprattutto persone anziane che magari per un po’ di tempo non possono recarsi fisicamente sul luogo e poi trovarsi di fronte ad un fatto assurdo. Magari è giusto che vengano avvisati tramite una lettera a casa per essere informati di questi cambiamenti”. Giulia Antenucci