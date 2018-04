A Celano arriva l’Eco-card per accedere nel centro di raccolta comunale e smaltire gli ingombranti

Celano. Arriva l’Eco-card per accedere nel centro di raccolta comunale e smaltire gli ingombranti. Ad annunciarlo ai cittadini è stato il sindaco, Settimio Santilli, che ha sottolineato i vari strumenti messi a disposizione della città per smaltire correttamente i rifiuti ed evitare di sporcare aree verdi e strade periferiche. “Sia nell’anno 2016 che nel 2017, abbiamo diminuito la Tari del 10% ai contribuenti in regola con i pagamenti della medesima negli ultimi 3 anni”, ha commentato Santilli, “a partire da quest’anno, abbiamo deciso di aumentare ulteriormente i servizi messi a disposizione della cittadinanza, per far sì che chiunque abbia a cuore l’ambiente in cui vive, il bene di Celano e dei nostri figli, si veda sempre più protagonista di una sfida da vincere che ripaghi gli sforzi quotidiani. Tra qualche settimana inizieremo a distribuire le linee guida per l’utilizzo della tessera Eco card.



Con questa tessera che potrete ritirare tranquillamente e gratuitamente presso l’Ufficio Tributi comunale in piazza 4 Novembre, avrete la possibilità, infatti, di conferire i rifiuti separati e differenziati, principalmente ingombranti e/o pericolosi, nei Centri di Raccolta rifiuti differenziati, aree presidiate ed attrezzate che completano il circuito di raccolta dei rifiuti, valide alternative all’abbandono di questi e totalmente gratuiti. A ogni conferimento di rifiuti differenziati al Centro di Raccolta, esibendo la Eco card e un documento di riconoscimento, potrete accumulare punti ecologici, il cui numero – come da regolamento comunale – è parametrato alla pericolosità del rifiuto stesso nel caso di abbandono e conseguente inquinamento dell’ambiente. Al raggiungimento di 500 punti sulla tessera Eco card, avrete diritto per ogni anno di tassazione a un ulteriore riduzione della tassa dei rifiuti del 10%. Celano è la nostra casa manteniamola pulita”.