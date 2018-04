Il Comune di Carsoli incontra i cittadini per aprire un confronto sul piano regolatore generale

Carsoli. Al via le assemblee pubbliche per un confronto tra istituzioni e cittadini sul piano regolatore generale. Subito dopo il sì del consiglio comunale il sindaco, Velia Nazzarro, ha convocato una serie di incontri per fare in modo che i cittadini possano prendere visione del piano e delle varianti approvate. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 aprile alle 18 a Poggio Cinolfo nella sede della Pro-loco in via San Rocco, venerdì 4 maggio, sempre alle 18, ci sarà un incontro a Carsoli, nella sede dell’ex Mael, mentre sabato 5 alle 10 a Colli di Monte Bove nei locali della Pro Loco, alle 16 a Tufo nella sala della Pro Loco e poi alle 18.30 a Montesabinese sempre alla Pro Loco.

Domenica 6 maggio alle 10 gli amministratori incontreranno i residenti di Pietrasecca nella sede della Pro Loco e alle 12 quelli di Villa Roma nella struttura gestita dalla Pro Loco. Gli incontri avranno lo scopo di illustrare la variante generale al piano regolatore approvata dal consiglio comunale e indicare le modalità e i tempi per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini.