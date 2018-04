Avezzano. E’ previsto per martedì 24 alle 15.30, nella sala della Comunità montana montagna marsicana il Workshop sul nuovo regolamento generale di protezione dei dati personali (Gdpr). L’evento, organizzato dalla Siros sistemi srl, rappresenta un’occasione preziosa per gli enti pubblici, i liberi professionisti e tutti i gruppi imprenditoriali, associazioni e/o organizzazioni che trattano dati e informazioni di cittadini UE e che sono tenuti all’osservazione del nuovo regolamento generale di protezione dei dati che richiede un adeguamento obbligatorio da effettuarsi entro il 25 maggio 2018. Per informazione sui lavori è possibile contattare il numero 0863.414498