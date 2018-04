Inaugurazione della mostra documentaria Manifesta Sunt, esposti i pezzi pregiati degli archivi parrocchiali

Avezzano. Venerdì, alle ore 10 nell’atrio della curia vescovile di Avezzano in corso della libertà n° 54, ci sarà l’inaugurazione della mostra documentaria: Manifesta Sunt “Cose nascoste” negli archivi parrocchiali. Durante la mostra, che rimarrà aperta dal 20 aprile al 1° maggio, l’archivio storico diocesano dei Marsi esporrà, grazie al contributo della Fondazione Carispaq della provincia dell’Aquila, documenti e volumi di pregio provenienti dagli archivi delle parrocchie della Diocesi dei Marsi.

La mostra, dal titolo Manifesta sunt: “cose nascoste” negli archivi parrocchiali, è stata curata dagli archivisti Eleonora Di Cristofano e Antonio Maria Socciarelli, storici collaboratori dell’Archivio Storico Diocesano dei Marsi, e vuole valorizzare e far conoscere questi tesori in parte nascosti nelle sagrestie e nelle case parrocchiali e da poco tempo in conservazione presso i locali dell’Archivio Storico Diocesano dei Marsi. Con Decreto Vescovile prot. 373/16, volto alla tutela e alla conservazione degli Archivi parrocchiali della Diocesi dei Marsi, infatti, mons. Pietro Santoro, Vescovo di Avezzano, ha disposto il recupero del materiale antecedente il 1915, conservato presso gli archivi delle parrocchie che hanno la cura di meno di 2000 anime. Nel corso dei sopralluoghi (ancora in corso) è emersa una considerevole quantità di documentazione di pregio non solo liturgico, ma anche storico- artistico. Messali, breviari, orazioni, libri cassa, materiale relativo alle più antiche confraternite è scampato miracolosamente al terremoto del 13 gennaio 1915. Data la vastità e varietà delle opere recuperate, si è deciso di articolare la mostra in sei gruppi tematici: Catasti, Confraternite, Documenti musicali, Pergamene, Registri parrocchiali e Curiosità. Verranno esposte opere provenienti dalle parrocchie dei paesi di Aielli, Cappelle, Celano, Cerchio, Collarmele, Collelongo, Magliano de’ Marsi, Poggio Cinolfo, Trasacco e Villa San Sebastiano. La mostra si svolgerà presso i locali dell’atrio della Curia Vescovile di Avezzano secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 15,30- 19,00 e sabato e domenica ore 10,00- 12,30 e 15,30- 19,00. L’esposizione è rivolta anche agli alunni delle scuole di ogni genere e grado solo su prenotazione anche di mattina dal lunedì al sabato. L’ingresso è gratuito e all’inaugurazione parteciperà anche il vescovo Santoro. Per maggiori informazioni e prenotazioni gruppi è possibile contattare il seguente numero: 333-9018894