Autieri e D’Aquino da sballo, “ingresso indipendente” entusiasma il pubblico del Teatro dei Marsi

Avezzano. Quasi due ore di risate e divertimento hanno coinvolto i circa 700 spettatori presenti al teatro dei Marsi, accorsi in massa per assistere a uno degli ultimi appuntamenti con la stagione di prosa 2017/2018. “Ingresso Indipendente”, commedia firmata da Maurizio De Giovanni (testo) e Vincenzo Incenzo (regia) ha visto nelle protagoniste Serena Autieri e Tosca D’Aquino una coppia affiatata e perfettamente calata nello spirito della commedia.

Riuscitissimi i loro personaggi, capaci di catalizzare l’attenzione e la curiosità della folta platea, ben lieta di lasciarsi trasportare da battute piccanti e divertenti siparietti. Un testo teatrale che ha saputo alternare, con equilibrio e intelligenza, momenti ilari a momenti più intimi e profondi, senza mai risultare forzato nei suoi passaggi. Una messa in scena scorrevole ed efficace, dunque. Di rilievo anche il cast di supporto con Giovanni Scifoni, Biancamaria Lelli, Pierluigi Misasi e Fioretta Mari (applauditissima). Gli ultimi due eventi della rassegna che fino ad ora è stata un successo di critica e pubblico, saranno il 4 maggio con “Bolle di Sapone” e il 10 maggio con “Copenaghen”. Per informazioni e biglietti rivolgersi al punto informativo sito in corso della libertà, Avezzano, o di consultare la pagina Facebook “Teatro dei Marsi – Prosa”.