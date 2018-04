Riapre la stagione di paintball nel campo di Scurcola Marsicana, siete pronti ad una sfida all’ultimo schizzo?

Scurcola Marsicana. Si è finalmente riaperta la stagione del paintball, il celebre gioco con armi ad aria compressa che utilizzano delle palline piene di vernice. Questo sport, particolarmente divertente, può essere giocato in squadre da un minimo di quattro ad un massimo di sette giocatori, composte da uomini donne o ragazzi da 15 anni in su.

Chi lo pratica assicura che si tratta di un’esperienza di gioco davvero coinvolgente, ma soprattutto un divertimento sano e sicuro visto che ai giocatori vengono fornite le giuste protezioni come maschera, corpetto, guanti e protezione per il collo. Diverse anche le modalità di gioco, che vengono spiegate direttamente sul campo e che richiedono buone dosi di strategia e astuzia unite ad agilità, buona mira e sangue freddo. Il campo, situato a Scurcola Marsicana in via dei cappuccini, è un ex cimitero sconsacrato, ed è aperto solo su prenotazione, pertanto per chiunque volesse partecipare a queste scorribande “all’ultimo schizzo”, è necessario contattare il gruppo Painball Marsi di Scurcola, ai seguenti numeri: Angela 338.9996377, Martina 328.5852178 oppure tramite email all’indirizzo paintball.marsi@libero.it. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina Facebook del gruppo. @francescoproia

