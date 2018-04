Violento incidente a Paterno di Avezzano, due auto si scontrano sulla Tiburtina, i feriti trasportati in ospedale

Un violento incidente è avvenuto poco fa sulla Tiburtina a Paterno. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate nei pressi della Cantina del Fucino. Nell’impatto sono scoppiati gli air bag di entrambi i veicoli coinvolti.

Si tratta di una Lancia Y e di una Citroen C3 alla quale sembrerebbe sia esplosa anche una gomma. Entrambe le auto sono state portate via dal carro attrezzi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico che ha subito dei forti rallentamenti per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata. Noemi De Blasis