Raffica di multe ai passaggi a livello, sanzioni agli automobilisti da  85 euro fino a 338

Tagliacozzo. I carabinieri intensificano i controlli del rispetto del codice della strada, principalmente per quanto riguarda i passaggi a livello. La compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo ha posto in essere uno specifico servizio a tutela degli utenti della strada, predisponendo pattuglie dell’Aliquota Radiomobile in servizio perlustrativo, finalizzate alla prevenzione degli illeciti derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni del Codice della Strada. In particolare nella giornata di lunedì sono stati eseguiti posti di controllo a margine del passaggio a livello ubicato su via Marconi del Comune di Tagliacozzo. Molti gli utenti multati per non aver rispettato l’articolo 147 del codice della strada, “Comportamento ai passaggi a livello”.

Un esempio per far comprendere la frequenza con la quale tale norma non viene rispettata: al passaggio di un singolo convoglio, 5 sono stati gli automobilisti fermati e sanzionati per la mancata osservanza delle disposizioni del citato articolo del codice della strada, per il quale è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che va da 85 euro a 338, nonché la pena accessoria della sottrazione dei punti sulla patente. Quando lo stesso soggetto incorre, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui all’articolo 147 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.