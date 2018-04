Successo per il centro Taekwondo Celano all’open Castelli Romani a Velletri

Celano. Ancora un successo per il centro Taekwondo Celano, dei fratelli Cotturone, all’Open Castelli Romani che si è svolto a Velletri. La squadra dopo i successi ai Campionati Italiani 3° società Classificata, approda anche in campo Internazionale con la convocazione di Baliva Samuele per i Mondiali che si stanno svolgendo in Tunisia e la convocazione di Stornelli Maria Cristina tra gli Ufficiali di Gara all’Open di Montecarlo. Anche a Velletri il Team Cotturone si è confermato tra i più forti d’Italia, classificandosi 6° nella classifica finale dei cadetti su 106 società provenienti da 13 Regioni rappresentate da 1114 atleti conquistando 6 medaglie d’oro e 4 medaglie di bronzo. Medaglie d’ Oro per Vittoriano Pagliara incontri condotti magistralmente supera la semifinale per KO. Prestazione esaltante per Luigi Fegatilli che dopo aver vinto la semifinale per un punteggio netto domina anche la finale mandato KO l’avversario.

Straordinario Giovanni Luccitti vince con un punteggio netto la finale meritandosi pienamente la medaglia d’oro. Eccezionale prestazione di Serena Tirabassi che sbaraglia le avversarie dimostrando di essere la regina della categoria un KO messo a segno anche da lei. Strepitosa la prestazione di Mario Ciccarelli, dopo tre incontri disputati sempre all’attacco stravince la finale combattendo con una grinta esemplare anche lui supera una fase con un KO. Alice Baliva ancora Oro dimostra che il titolo Italiano conquistato ad Olbia non è un caso. Medaglie di Bronzo per Vittoriano Tirabassi dopo tre incontri ed aver approdato in semifinale anche lui mettendo a segno un KO si ferma al terzo posto. Bronzo anche per Ivana Ciccarelli che pur disputando un buon campionato non riesce per un punto ad approdare in finale accede alla semifinale anche lei mandato KO la sua avversaria. Ottima la prestazione di Francesco Scamolla e Nicolas Esposito il primo conquista un meritatissimo bronzo il secondo per un soffio non accede alla finalissima prendendo un’ammonizione all’ultimo secondo.

Buone anche le prestazione di Andrea Di Renzo che porta a casa una medaglia di bronzo fermato in semifinale da un infortunio e Giada Piccone ed Anastasia D’Ovidio che si fermano agli accessi delle semifinali soffrendo il cambio di categoria. Un’altra giornata memorabile per la squadra cadetti dei fratelli Cotturone che presentandosi alla competizione con 13 atleti conquistano ben 6 ori e 3 bronzi piazzandosi al 6°posto su 106 società. Da incorniciare anche la seconda giornata di gare che ha visto confrontarsi le categorie Juniores. A rappresentare il Centro Taekwondo Celano 5 atleti e ben 4 medaglie portate a casa 1 Oro 2 Argenti 1 Bronzo ed un 5 posto. Medaglia D’Oro per Elena D’Andrea che liquida la finale in soli due round mandando KO la sua avversaria. Medaglie d’Argento ottenute dai fratelli Virginio ed Alessandra Pierleoni alle loro prime esperienze, ma già con buoni risultati. Medaglia di bronzo per Giulia Cotturone anche lei disputa un ottimo Open, ma si ferma all’accesso per la finale. 5° posto per Luca Panetta che non riesce ad esprimersi al meglio a causa dell’inesperienza, ma presto scalerà il podio.