Studente del Majorana di Avezzano partecipa da protagonista a un convegno di scienziati

Avezzano. Venerdì scorso Luca Tocci, studente di Informatica dell’I.I.S. “E. Majorana” di Avezzano, ha partecipato come relatore al convegno dal titolo “La radiazione solare UV nell’atmosfera terrestre: variabilità ed implicazioni biologiche” organizzato dal CETEMPS (Center of Excellence – Telesensing of Environment and Model Prediction of Severe events) e dal Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università degli Studi dell’Aquila, nell’ambito della Quarta Giornata Scienza e Ambiente. Lo studente ha relazionato, davanti ad una platea di scienziati e studenti, in rappresentanza di un gruppo di alunni del Majorana formato, oltre che dal citato team leader Tocci, anche da Ermanno Cofini, Beatrice Pierleoni e Pierpaolo Zauri. La partecipazione alla conferenza, che si è tenuta presso l’aula magna dell’Università, è scaturita a conclusione di un progetto in Alternanza Scuola Lavoro, realizzato grazie ad un Protocollo d’Intesa siglato nel precedente anno tra il Dirigente Scolastico del Majorana, Professoressa Anna Amanzi, ed il Direttore del CETEMPS, Prof. Frank S. Marzano.

Durante il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è stato realizzato, con la preziosa supervisione del Prof. Gabriele Curci dell’Università dell’Aquila, un Fotometro solare low-cost basato sull’utilizzo di LED controllati da una scheda Arduino, per la misura degli aerosol atmosferici con il Sole. Gli aerosol sono immessi in atmosfera dalla combustione, come quella che avviene nei motori e durante gli incendi, dall’erosione meccanica del suolo e del mare da parte del vento e da numerosi altri processi fotochimici che scaturiscono dall’attività umana e della biosfera. Il fotometro solare è uno strumento che sfrutta l’attenuazione della radiazione solare da parte degli aerosol atmosferici per stimarne il cosiddetto “contenuto colonnare”, ovvero la loro concentrazione media, poichè gli aerosol, infatti, rendono l’atmosfera più opaca per i raggi solari.

Al progetto in ASL hanno partecipato anche alcuni alunni del Liceo Scientifico “Patini – Liberatore” di Castel di Sangro. Numerosi i complimenti ricevuti da Luca Tocci, che ha avuto il coraggio di salire in cattedra ed esporre la propria relazione in un contesto di elevato spessore scientifico e culturale, da parte di docenti dell’Università dell’Aquila e dell’Università Roma 2 presenti al convegno. Ancora una volta studenti del Majorana si sono affermati ed hanno riscosso un prestigioso riconoscimento.