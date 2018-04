L’amministrazione di Carsoli dice sì alla diretta streaming del consiglio comunale, Proia: vigilerò

Carsoli. L’amministrazione di Carsoli dice sì alla diretta streaming del consiglio comunale, Sandro Proia, che durante l’ultima seduta è arrivato in sala consiliare con una telecamera in cartone, ha annunciato che vigilerà. Gli amministratori stanno lavorando a un regolamento per fare in modo che tutti possano vedere l’assise pur rimanendo a casa. “Lo streaming comunale si farà”, ha commentato Proia, “c’è la bozza del nuovo regolamento comunale, che prevede come ho chiesto le registrazioni anche del pubblico, e verrà calendarizzato è discusso nel prossimo consiglio comunale, mi è stato confermato.

Credo da cittadino di aver fatto la mia parte su questo argomento, non è un giorno e non è una sola amministrazione alla quale con lettere, proposte scritte e verbali gli sono stato dietro. Ovviamente i meriti saranno, una volta votata, di questa amministrazione, ma sono contento di averne fatto parte in un certo senso di questo prossimo risultato”.