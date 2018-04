Giù la Tari al Comune di Magliano, i residenti risparmieranno il 18% mentre le attività produttive il 13%

Magliano de’ Marsi. Giù la Tari al Comune di Magliano per il 2018. Durante la seduta consiliare convocata dal sindaco, Mariangela Amiconi, il consiglio ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018. Nonostante le importanti difficoltà finanziarie dell’Ente Comunale, l’amministrazione è riuscita ad abbassare le tasse in modo significativo come testimoniato dalla riduzione della Tari 2018. Il risparmio per i cittadini, infatti, è pari al 18% per le utenze domestiche e al 13% per le utenze non domestiche (attività produttive); questo si aggiunge all’individuazione e ridistribuzione delle sub categorie ricomprese nelle utenze non domestiche che nell’anno 2017 ha consentito un importante sostegno agli operatori commerciali. La riduzione Tari 2018 è un risultato lusinghiero, ottenuto dal lavoro sinergico dell’amministrazione comunale e degli uffici, nella redazione del nuovo contratto d’igiene urbana entrato in vigore a pieno regime dal primo marzo.

“L’importante traguardo raggiunto- , spiega il sindaco Mariangela Amiconi, di riduzione della pressione fiscale locale non rappresenta un punto d’arrivo, in quanto è espressa volontà dell’amministrazione comunale implementare tale tendenza positiva già dal prossimo anno”. Nel bilancio di previsione, inoltre, è prevista la realizzazione di opere pubbliche urgenti, a tutela dell’incolumità dei cittadini, come la sistemazione del tornante della frazione di Marano e non ultimo l’ultimazione dei lavori del nuovo plesso scolastico. Il bilancio 2018 è caratterizzato anche dallo spostamento degli uffici comunali e di tutta l’attività amministrativa per consentire la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della Casa Comunale.

Continua l’impegno di garanzia dei conti pubblici non tralasciando il doveroso sostegno sociale a chi è in difficoltà ed il supporto alle associazioni che, con spirito di sacrificio, si adoperano per le attività ricreative-culturali della comunità maglianese.