Processo Cam-Tedeschi, appello del M5S: Avezzano e Comuni soci si costituiscano parte civile

Avezzano. “Speriamo vivamente che Comuni e nuova direzione del Cam si costituiscano parte civile al processo che inizia domani 17 aprile contro l’ex amministratore delegato Gianfranco Tedeschi e una sua collaboratrice. Si tratta di un’azione necessaria per fare la massima chiarezza sull’acquisto della sede del Cam per quasi due milioni di euro, poi trasformata in uffici con la spesa di circa un altro milione”. Questo il commento del consigliere comunale del M5S al Comune di Avezzano, Francesco Eligi.

“In prima fila ci aspettiamo che ci sia il sindaco De Angelis, a rappresentare Avezzano quale maggiore azionista del Cam”, ha continuato Eligi, “sarebbe l’occasione per dimostrare che quella necessaria azione di trasparenza già iniziata, a suo dire, con il rinvenimento di 13 milioni in più di debito, non è solo un’operazione di facciata.

La “gaia gestione” del Cam è nota a tutti e il modo in cui si sono accumulati 100 milioni di euro di debito lascia intendere una chiara negligenza di tutte le amministrazioni marsicane socie del consorzio che si sono avvicendate negli anni. Nessuno dei Comuni ha controllato come si spendevano i soldi dei loro cittadini. Domani vedremo se qualche Sindaco avrà avuto il coraggio di rompere la catena e schierarsi dalla parte del bene comune. Anche per non rischiare veloci archiviazioni e far luce su una trattativa costata quasi 3 dei 100 milioni di debiti accumulati. Diversamente prepariamoci a un ulteriore peggioramento dell’ente acquedottistico”.