Fornitura di libri scolastici e fondi per inquilini morosi incolpevoli, aperti i termini per le domande

Avezzano. L’assessore alle Politiche sociali, Leonardo Casciere ha comunicato la riapertura dei termini per la concessione del beneficio della Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e secondaria superiore (anno scolastico 2017/2018), a favore degli studenti residenti nel territorio comunale e che sono aperti anche i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi provenienti dal “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, per l’annualità 2017. I cittadini interessati, in possesso dei requisiti di legge, possono far pervenire formale istanza al Comune di Avezzano, entro il termine perentorio di mercoledì 2 maggio 2018.