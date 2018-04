Trovato alla guida della sua auto ubriaco, giovane di Magliano fermato e denunciato

Magliano. Era alla guida della sua auto ubriaco. Per tale motivo un giovane di Magliano, di cui non sono state fornite le generalità da parte dei carabinieri, è stato fermato e denunciato.

Nei guai è finito un 31enne del posto, controllato nei pressi dell’abitato di Tagliacozzo.

Il marsicano, secondo quanto emerso, era alla guida della propria auto e i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a controlli alcolici.

Dopo gli evidenti risultati è stato denunciato per “guida in stato di ebrezza alcoolica” alla luce dell’evidente stato di alterazione psicofisica derivata dall’uso delle sostanze alcoliche che aveva bevuto prima di mettersi alla guida. La denuncia rientra nell’ambito di una serie di controlli messi in atto dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo che ha portato a numerose denunce.