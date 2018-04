Trovato con un coltello a serramanico da oltre 20 centimetri, giovane marsicano denunciato

Tagliacozzo. Fermato al posto di blocco è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di oltre 20 centimetri.

Si tratta di un 19enne marsicano, di cui non sono state fornite dai carabinieri generalità, è stato controllato a bordo della propria autovettura e, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il grosso coltello, vietato dalla legge, misurava 21 centimetri, posto sotto sequestro. Il giovane, dopo le procedure, è stato denunciato e dovrà rispondere di porto illegale di armi.