MediLab e Avezzano Calcio, matrimonio tra medicina e sport: coinvolti oltre trecento atleti

Avezzano. Accordo raggiunto dallo studio medico ortopedico e fisioterapico MediLab di Avezzano e la squadra di Calcio della città lanciata verso i play off. Il presidente della società sportiva, Gianni Paris, e il responsabile della Fisioterapia, dottor Antonio Di Berardino, hanno stretto un accordo che porterà la squadra più rappresentativa del nostro bacino e l’intera struttura societaria a godere di tutte le prestazioni necessarie per prevenire gli infortuni e migliorare la qualità fisica di tutti gli atleti. Il progetto coinvolgerà tutti gli iscritti, dalla scuola calcio alla prima squadra, per un totale di trecento sportivi che, insieme ai rispettivi familiari, godranno delle cure, visite e approfondimenti clinici, in convenzione come da accordi.

Un passo importante e di grande lustro per entrambe i partner. Da un lato, per la società sportiva e per le prospettive di crescita prefissate è fondamentale avere una struttura medica di livello che supporti ogni imprevisto fisico e intervenga tempestivamente e nel migliore dei modi sull’atleta per garantire la pronta guarigione. Dall’altro, lo studio medico MediLab, leader nel settore della fisioterapia e dotato di tecnologie ultramoderne, sente il desiderio di poter dare una mano alla prima squadra della città, con priorità assoluta a tutti i bambini che sono iscritti al settore giovanile.