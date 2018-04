Abruzzo tra sport e montagna, Berardinetti agli sportivi: legge regionale a misura del nostro patrimonio

Avezzano. “Sport e montagna, un binomio che in Abruzzo trova la sua massima espressione grazie alle tante attività delle associazioni del territorio regionale che rendono vivo e vitale il nostro patrimonio naturalistico, valorizzandolo in termini turistici e ambientali. È in questo senso che ho pensato ad una legge regionale che proprio attraverso lo sport promuova le montagne abruzzesi”, lo dichiara in una nota il consigliere regionale, Lorenzo Berardinetti, che ha depositato una specifica proposta di legge al fine di creare uno strumento normativo capace di diffondere la conoscenza e la cultura delle attività sportive, promuovere e salvaguardare i territori delle aree montane e sviluppare la pratica delle discipline all’aria aperta.

“Una mission che intendo raggiungere insieme ai protagonisti principali del nostro territorio montano e delle aree interne – continua Berardinetti – è per questo che ho incontrato le associazioni sportive della regione per avviare con loro un percorso partecipato e un programma condiviso che porterà alla stesura di una legge ad hoc, in linea con le esigenze di potenziare l’indotto turistico e sostenere al meglio le associazioni sportive. Dall’incontro è emersa la necessità di fare sistema, delineando i criteri essenziali come guida e coordinamento di eventi, manifestazioni e gare che le stesse associazioni portano in Abruzzo con l’obiettivo comune di garantire le attività tutto l’anno, così da favorire la destagionalizzazione turistica e coinvolgere tutta la rete, dalle strutture ricettive alle attività produttive e commerciali che beneficeranno.

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione delle nostre eccellenze e che va ad aggiungersi agli altri obiettivi già centrati.

L’Abruzzo è una grande palestra a cielo aperto – conclude – e visto l’entusiasmo delle associazioni incontrate, sono certo che otterremo importanti risultati per la nostra terra”.