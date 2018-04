Il consiglio di Carsoli non va in streaming e lui si presenta ai lavori per protesta con una telecamera di carta

Carsoli. Arriva in consiglio comunale con una telecamera in cartone per chiedere all’amministrazione comunale di mantenere gli impegni presi e attivare lo streaming dei lavori. La singolare iniziativa è stata promossa da Sandro Proia, cittadino di Carsoli e attivista del Movimento 5 Stelle, che ieri è arrivato in consiglio comunale con una finta telecamera. “In campagna elettorale l’amministrazione aveva promesso: la trasmissione in streaming live dei consigli comunali e la creazione di un canale YouTube”, ha commentato Proia sui social, “a oggi quella promessa ancora non risulta mantenuta. A mio avviso, sarebbe un grandissimo risultato realizzarla. Pensate solo quanta gente, me compreso, potrebbe vedere in diretta o rivedere con calma i consigli comunali ai quali per qualsiasi motivo non ha partecipato.

Questo è il senso nulla di più! È un vero peccato che non se ne riconosca la necessità e la potenzialità”. Per rimediare a quella che per lui è una grave carenza dell’amministrazione Proia ieri ha creato una telecamera in cartone e l’ha posizionata tra le sedie del pubblico, dove c’erano solo due persone. “Perché le minoranze non presentano loro una proposta sullo streaming, spronando così la maggioranza a rispettare le promesse con i cittadini?”, ha concluso Proia, “quanto altro tempo dovrà passare per allinearci a comuni che ad oggi hanno e permettono a tutti questo libero servizio di ripresa?”.