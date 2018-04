Il piccolo principe, video racconto con Corrado Oddi entra nelle scuole

Avezzano. Torna nelle scuole della Marsica lo spettacolo che ha emozionato, dal 2015 ad oggi, bambini ed adulti. Un video racconto su un adattamento dal Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupery, Martedì 17 (scuola primaria”San Giovanni Bosco” di Ortucchio) e martedì 24 Aprile (scuola primaria “G. D’annunzio di Celano) in 4 repliche (2 per matinée). Lo spettacolo rientra nel progetto dal titolo “Io riparto dai Bambini che sanno ascoltare, con la mente, con il cuore con l’intelligenza pura”; ideato dall’attore Corrado Oddi che consiste nel proporre propone una serie di lavori teatrali adattati sulla tecnica del video racconto rivolto ai bambini. “Il Piccolo Principe è un libro per bambini che si rivolge agli adulti” a detta dell’autore. I vari piani di lettura possibili rendono il libro piacevole per tutti e offrono temi di riflessione alle persone di qualsiasi età. “Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, incontra un bambino che gli chiede “Mi disegni una pecora?”. Stupito, il pilota non capisce il perché di queste richieste strane del bambino. Poco per volta, dice di essere il principe di un lontano asteroide, sul quale abita solo lui, tre vulcani di cui uno inattivo e una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura e ama…”-

Attraverso la tecnica del video racconto digitale gli alunni potranno immergersi nella storia e riscoprire che “non si vede bene che con il cuore”. Proiezioni, aspetto vocale-narrativo assieme a musiche e suoni a supporto della voce recitante. L’adattamento drammaturgico e la narrazione sono di Corrado Oddi; l’adattamento iconografico, l’assistenza alla regia e le video proiezioni sono a cura di Marco Anselmi. Lo Spettacolo è organizzato dall’Associazione Culturale Immagine in collaborazione con il Comune di Celano, Assessorato Istruzione e Cultura che ha visto l’interesse della Giunta, del Sindaco dott. Settimio Santilli e dell’Assessore dott.ssa Eliana Morgante; con l’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco” a nome della dirigente scolastica dott.ssa Michela Braccia e il dott. Andrea Oddi.