Avvocati marsicani in prima linea per i diritti dei cittadini: attivato l’Organismo di composizione della crisi

Avezzano. Il COA di Avezzano ha attivato presso la propria sede l’Organismo di composizione della crisi cui potranno rivolgersi tutti i soggetti che incontrano difficoltà nei pagamenti di mutui, cartelle di Equitalia, finanziamenti, forniture ecc. Il servizio è rivolto ai privati, agli imprenditori ed ai professionisti i quali, attraverso l’ausilio e la competenza degli avvocati, potranno porre rimedio alla sofferenza nei pagamenti attraverso un piano di ristrutturazione del debito. In tal modo si mitigano le pressioni del creditore e si consente al debitore di poter riacquistare credibilità e dignità sociale. ll sovraindebitamento, è un fenomeno purtroppo molto in crescita non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, caratterizzato da una situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile, con sopravvenuta impossibilità ad adempiervi. La perdita del lavoro, una malattia prolungata, una riduzione dello stipendio e del reddito disponibile possono essere le cause di situazioni economiche e psicologiche difficili per le persone e le famiglie, che portano al sovraindebitamento.