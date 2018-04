Liceo Classico e Artistico portano in scena il Fontamara di Silone

Artistico “Bellisario” metteranno in scena martedì 17 aprile alle ore 20,30 e mercoledì 18 alle ore 19,30 al Castello Orsini Colonna. La messinscena nasce dal laboratorio “Drammaturgie del presente” condotto da Gabriele Ciaccia per il Teatro dei Colori ed inserito nel piano dell’offerta formativa dello storico Istituto, in collaborazione con il Comune di Avezzano. Progetto che ha la finalità della conoscenza e della lettura critica dei grandi testi della letteratura contemporanea. I giovani attori hanno riscritto una partitura dinamica e sempre vicina ai grandi problemi della giustizia e dell’ uguaglianza. Ignazio Silone, nel suo libro più famoso, seppe far diventare la storia dei cafoni del Fucino una storia universale. Ma quanti “cafoni” incontriamo ancora oggi, quante storie dobbiamo ancora rivelare per un mondo più giusto. Domande antiche ma sempre più vicine alla

nostra vita di cittadini del mondo.

