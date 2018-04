Interporto Marsica, Di Berardino e Verdecchia: “Sindaco si dissoci dai rappresentanti aquilani di Forza Italia”

Avezzano. “Ci appaiono oltremodo farneticanti le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti di Forza Italia della Città dell’Aquila in relazione alla possibilità dell’insediamento di una base logistica della Protezione Civile Nazionale nel Centro regionale dell’intermodalità di Avezzano.” Affermano i Consiglieri Comunali del Partito Democratico di Avezzano, Domenico Di Berardino e Roberto Verdecchia. “Il tono di pregiudiziale ostilità campanilistica contro Avezzano e la Marsica parte dalla falsificazione dei contenuti reali che il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e il Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio hanno sottoposto al confronto con il Direttore Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli.” Continuano: “Nell’incontro infatti si è discussa la concreta possibilità che la Protezione Civile Nazionale possa assumere gli Interporti di Avezzano e Manoppello quale base strutturale e strategica per la propria organizzazione logistica. Il Presidente D’Alfonso e il Presidente Di Pangrazio hanno anche proposto al confronto ed alla valutazione del Direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli la possibile utilizzazione dell’aeroporto di Preturo quale base di supporto integrato per il trasporto aereo della protezione Civile, in coordinamento con le funzioni logistiche insediate negli interporti regionali ed in particolare in quello di Avezzano, in considerazione delle caratteristiche fondamentali che insieme all’aeroporto di Preturo possono svolgere nelle operazioni di protezione civile per l’intero Appennino italiano. Nella nostra funzione istituzionale di Consiglieri Comunali di Avezzano ci chiediamo se gli strali localistici e soprattutto ostili al nostro territorio siano condivisi dai rappresentanti di Forza Italia di Avezzano e della Marsica, dai neoeletti Sen. Quagliariello e Onorevole Martino, ovvero se intendano pubblicamente dissociarsi con adeguata motivazione. Ci stupisce inoltre l’assoluto silenzio in merito del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Avezzano, che hanno appena aderito con convinzione politica al centro destra: a nostro avviso hanno il dovere di dissociarsi pubblicamente dalle posizioni espresse dai rappresentanti aquilani di Forza Italia, palesemente ostili alla crescita di Avezzano, che noi riteniamo debba attuarsi in sintonia ed amicizia con tutti gli altri territori dell’Abruzzo”.