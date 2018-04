Camionista trovato morto nell’area di servizio di Avezzano, aveva trascorso la notte all’interno del tir

Avezzano. Viene trovato senza vita nel suo camion, da poco acquistato, dove aveva trascorso la notte. Si tratta di un camionista che era in sosta nell’area di servizio al nucleo industriale di Avezzano. Il camionista, un uomo di 55 anni di origini romene era morto probabilmente da diverse ore. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 di Avezzano e i carabinieri. Il camion sembra avesse parcheggiato in via Newton nella serata di ieri.

Le cause della morte sarebbero da ricondurre a un malore. Il camionista sembra avesse comunicato ai familiari che si preparava a passare la notte nell’area di servizio. Poi al mattino non lo hanno più sentito e hanno lanciato l’allarme. Inutile l’intervento dei soccorsi visto che il medico dell’ambulanza non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’autotrasportatore. (f.p.)