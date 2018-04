Incidente in via XX settembre ad Avezzano, traffico in tilt in centro. Due persone rimaste ferite

Avezzano. Un incidente su via XX settembre è avvenuto questa mattina, in piena ora di punta, nei pressi del semaforo “Creati”.

Il traffico è andato in tilt, soprattutto in direzione Avezzano, a causa delle auto rimaste bloccate sulla carreggiata.

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve riportando delle contusioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Avezzano che ha soccorso i feriti trasportatoi all’ospedale di Avezzano.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale che hanno regolato il traffico e la situazione è tornata alla normalità nel giro di un’ora.