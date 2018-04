Investito dal treno sulle rotaie al passaggio a livello di Tagliacozzo, muore sul colpo un anziano del posto

Tagliacozzo. Ha attraversato i binari non accorgendosi dell’arrivo del treno ed è stato investito. Un anziano di Tagliacozzo, Loris Di Rocco, che viveva a pochi passi dal passaggio a livello, in via Marconi, è morto sul colpo. Sembra che, avvisato da un passante dell’arrivo del convoglio, non sia riuscito ad allontanarsi, inciampando sulle rotaie.

Inutile l’intervento del 118 di Tagliacozzo e degli automobilisti che hanno cercato di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tagliacozzo che hanno eseguito i rilievi e i vigili del fuoco di Avezzano. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sembra che l’anziano, con problemi di udito, abitualmente passasse da quelle parti per una passeggiata finalizzata a raggiungere il rione Giorgina. Stavolta però quell’abitudine si è rivelata fatale. Sul caso è stata aperta un’inchiesta della magistratura. (r.c.m.)