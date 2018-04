Voto prg a Carsoli, consiglieri e assessori proprietari terrieri costretti a uscire per conflitto di interessi

Carsoli. Votato a Carsoli il punto all’ordine del giorno sul piano regolatore generale. Gli amministratori, a partire dalle 9.30, hanno discusso nell’assise civica numerose una sessantina di punti accumulati nel tempo oltre alla variante del piano regolatore generale che in città era atteso da tempo. In base a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza durante il consiglio di oggi assessori e consiglieri sono dovuti uscire dall’aula nel momento in cui è stato votato il punto che riguarda un’area di loro proprietà o dei loro parenti fino al quarto grado per la norma che evita il conflitto di interessi.

Si torna a trattare la questione del piano regolatore a Carsoli dopo molti anni. Subito dopo l’approvazione in consiglio ci sono, così come impone la legge, 30 giorni nei quali gli atti saranno a disposizione dei cittadini per osservazioni e precisazioni.