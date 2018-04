L’amministrazione De Angelis dice stop all’antenna selvaggia ad Avezzano, a lavoro per un piano di rete

Avezzano. Stop all’antenna selvaggia ad Avezzano. E’ questo l’obiettivo che si sono posti gli amministratori della città alla luce delle proteste e dei numerosi ripetitori installati sul territorio comunale. Ieri mattina in Comune si è tenuto a riguardo un incontro tra gli assessori Crescenzo Presutti, Chiara Colucci, Felicia Mazzocchi, Rocco Di Micco, rispettivamente con delega all’Ambiente, all’Urbanistica, alle Politiche del Bilancio e allo Sviluppo delle attività produttive, i tecnici responsabili degli uffici comunali e un referente della società Polab di Pisa, specializzata nel campo della telefonia. Il tavolo di lavoro è stato convocato per avviare concretamente i lavori per la realizzazione di un piano di rete per definire la localizzazione sul territorio comunale delle antenne dei gestori di telefonia mobile.

Un piano già annunciato più volte negli ultimi anni ma di fatto mai realizzato a cui l’amministrazione del sindaco Gabriele De Angelis sta lavorando sin dal suo insediamento. “I cittadini ci chiedono chiarezza, quello delle antenne è un argomento che da anni viene sollecitato ma su cui ancora non si interviene concretamente”, dicono gli assessori, “il piano andrà a salvaguardare la salute e i diritti dei cittadini senza trascurare gli interessi dell’amministrazione comunale e dei gestori delle compagnie che offrono servizi sempre più competitivi e di qualità. Andrà realizzata una mappatura delle aree già esistenti e quelle da individuare per eventuali nuovi insediamenti. Il tutto in un contesto urbanistico ragionato e condiviso, finora lasciato al silenzio- assenso con la logica conseguenza del fenomeno dell'”Antenna Selvaggia’. Sicuramente la priorità la avranno le aree pubbliche che daranno modo al Comune di realizzare delle entrate da reinvestire nei monitoraggi a tutela degli avezzanesi”.