Da Le Iene ad Avezzano, Nina Palmieri e Andrea Agresti ospiti d’onore al Centro Commerciale i Marsi

Avezzano. E’ in occasione dei festeggiamenti per celebrare i primi 10 anni di attività del Centro Commerciale i Marsi, che domenica arriveranno le iene Nina Palmieri e Andrea Agresti nel cuore commerciale della Marsica. I due volti noti della televisione italiana regaleranno a tutti gli ospiti, a partire dalle 17, un pomeriggio all’insegna dell’allegria con le loro esilaranti gag. A presentare l’evento, il conduttore marsicano Luca Di Nicola. Con l’avvicinarsi della ricorrenza del decennale del Centro Commerciale, previsto per il 24 aprile, continueranno a susseguirsi eventi e iniziative speciali in un programma ricco di sorprese.