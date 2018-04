Nuovo blitz di polizia locale e Tekneko per le strade di Avezzano, multati 10 residenti

Avezzano. Continua l’azione di sensibilizzazione della società che gestisce il servizio di igiene urbana ad Avezzano e il Comune per dire basta all’abbandono dei rifiuti e alla non corretta raccolta differenziata. Questa mattina gli operatori della Tekneko hanno effettuato dei controlli insieme alla polizia municipale e nelle buste abbandonate vicino ai cestini getta carte hanno trovato degli elementi utili per risalire ai trasgressori. “La nostra azione di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti indifferenziati continua senza sosta”, ha commentato il presidente di Tekneko, Umbero Di Carlo, “non possiamo permettere che un numero sempre ridotto di cittadini rovini l’operato di un’intera città che ha superato la soglia del 70% di raccolta differenziata. Per questo, grazie alla collaborazione con il servizio ambiente del Comune, la polizia municipale e con l’assessorato all’Ambiente, continueremo i controlli nei luoghi degradati al fine di contrastare chi abbandona i rifiuti senza tener conto delle regole”. Nei controlli di questa mattina, ai quali ha preso parte anche l’assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti, sono state erogate 10 multe da 50 a 500 euro. “Abbiamo trovato elementi utili come gli scontrini con la tessera cliente, le ricevute e altri spunti per risalire ai cittadini che continuano a comportarsi in modo incivile”, ha affermato l’assessore Presutti, “le sanzioni andranno da 50 a 500 euro in base al tipo di infrazione commessa. Stiamo lavorando anche sull’incrocio dei dati per trovare chi non ha l’iscrizione a ruolo. Non molliamo. Invito i cittadini a denunciare le situazione in cui è acclarato che c’è un vicino di casa, un condomino o un conoscente che non fa la raccolta differenziata”. Nei prossimi giorni Tekneko e Comune di Avezzano continueranno i controlli per fare in modo che giorno dopo giorno il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti venga definitivamente stroncato.