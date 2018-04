Cena di beneficenza con il Liceo Croce di Avezzano per la Lega del filo d’oro, ospite d’onore l’attore Corrado Oddi

Avezzano. La solidarietà è sempre al primo posto tra le mura delle scuole marsicane. Questa volta il Liceo “Benedetto Croce” di Avezzano ha promosso, al suo interno, il progetto di alternanza scuola lavoro in collegamento con varie Onlus e associazioni di volontariato regionali e nazionali, quali Anffas, vari Centri Diurni, Rsa, Associazioni down, “Ara Ama”, “Lega del filo d’oro”. Il Liceo è particolarmente legato a quest’ultima Associazione poiché la sua fondatrice, Sabina Santilli, è una pedagogista marsicana, nativa di San Benedetto dei Marsi. Per questa ragione, già durante la “Settimana del Croce”, svoltasi a gennaio, è stato ospite e relatore il dottor Renato De Santis, esponente di spicco dell’associazione medesima, nonché sociologo e sessuologo presso il centro per sordociechi di Osimo. D’altronde tale liceo è sempre aperto ad accogliere ogni tipo di associazione, indirizzando lo studente allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali, al fine di consentirgli l’ acquisizione delle competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi, assicurargli la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane, e fornirgli gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla “media education.”

Per onorare il centro di OSIMO che sta attraversando un periodo difficile per il trasferimento nella nuova sede, la dirigente scolastica, Rossella Rodorigo, la collaboratrice vicaria, Gigliola Ciaccia, la professoressa Mafalda Di Berardino e tutto il corpo docente hanno organizzato un incontro speciale, una cena di beneficienza, accompagnata da riflessioni, meditazioni, momenti goliardici e gastronomici presso il ristorante “La Locanda dei Priori” di Celano il 14 aprile. Ospite della serata sarà l’attore Corrado Oddi. Non mancheranno personalità impegnate nel sociale e nella vita educativa della Marsica. Tutti sono invitati a partecipare. La somma ricavata sarà consegnata personalmente dai docenti del Liceo Croce alla direzione del centro di Osimo, sede dell’ associazione Lega del Filo D’ oro, il 17 aprile, giorno in cui gli studenti delle classi III ivi si recheranno per partecipare ad attività laboratoriali insieme al corpo operativo del centro. Conosceranno bambini che affrontano una battaglia ogni giorno, in molti casi senza perdere il sorriso, con una grinta e una voglia di farcela spesso sconosciute a noi normodotati.