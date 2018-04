Ad Avezzano in scena la prima edizione del Festival dei cori parrocchiali in onore della Madonna di Pietraquaria

Avezzano. E’ in onore della Madonna di Pietraquaria che il palco del Teatro dei Marsi si colora e si anima con la prima edizione del Festival dei cori parrocchiali. In agenda per venerdì 27 aprile, a partire dalle 18.30, si tratta di un vera e propria rassegna, che vedrà l’esibizione dei cori parrocchiali di Avezzano. L’evento, nato da un’idea del sindaco Gabriele De Angelis, è organizzato dal Comune di Avezzano in collaborazione con la Diocesi dei Marsi, a guida del vescovo Monsignor Pietro Santoro. Tutti e dodici i cori delle parrocchie della città, in totale circa 200 persone, hanno partecipato alle prove, che vanno avanti da circa tre mesi, coordinate da don Francesco Tallarico, direttore del Servizio per la Liturgia e il culto divino della Diocesi. All’esibizione del 27 mancheranno due formazioni ma solo per impegni personali.

“Ho pensato all’organizzazione di un Festival dedicato ai cori che crescono all’interno delle parrocchie”, racconta il primo cittadino De Angelis, “in una domenica mattina. Durante una messa domenicale, sono rimasto molto colpito dall’esibizione di un coro. Intorno a questi gruppi si muovono tante persone, più o meno giovani, che sono spinte oltre che da devozione, anche da una grande passione per quello che fanno tanto che la trasmettono anche a chi le ascolta, riuscendo ad eccellere come dei veri e propri professionisti del settore. Dall’idea siamo passati subito all’organizzazione tanto è stata celere la disponibilità da parte di tutti”. L’occasione per la prima edizione sarà quella della festa in onore della Protettrice della Città di Avezzano, la Madonna di Pietraquaria. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione dei biglietti, disponibili al punto informativo di Largo Pomilio, in Corso della Libertà, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 19.30 e alla Libreria Cattolica di via Bagnoli.