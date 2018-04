Dopo il successo per Mammola, domenica c’è l’ultimo appuntamento di Classhica, con il violino della Macovei

Avezzano. Dopo il grande successo di pubblico per il mandolinista Francesco Mammola, che ha incantato il pubblico con la sua bravura e con una scelta di repertorio accattivante capace di trasportare anche i meno ‘addetti al settore’ in una dimensione fatta di cultura ed energia, domenica ci sarà l’ultimo appuntamento di Classhica, con l’attesa violinista russa Aurelia Macovei.

L’artista, che si esibirà sempre alle 18 fra le mura del castello Orsini Colonna di Avezzano, chiuderà in bellezza la rassegna di musica classica, un’iniziativa culturale che ha riportato in città la voglia di ascoltare, di partecipare e di ritrovarsi in un ambiente creato con lo scopo di dare stimoli e ricevere una crescita. A conti fatti, Classhica, si dimostra essere stato un investimento vincente che, sicuramente, avrà un seguito finalizzato alla crescita e alla lungimiranza.