La salute dei bambini e le novità in pediatria, convegno con i primari dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù

Avezzano. Sabato, presso la sala ex Montessori dalle ore 10.30, si terrà un convegno medico con interventi di alcuni primari dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il convengo, organizzato dalla dottoressa Barbara Benelli del centro medico diagnostico Medilab e dal dottor Stefano Calamelli, direttore della spedalità dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, sarà un modo per fare il punto della situazione sulle ultime novità nelle cure pediatriche, insieme a relatori d’eccellenza.

Con i medici si terrà un approccio ai problemi molto discorsivo e non soltanto tecnico, quindi è rivolto oltre ai medici pediatri e di famiglia anche ai genitori, in modo che possano togliersi più di un dubbio sulla salute del proprio bambino, attraverso momenti di confronto diretto tra genitore e medico. I temi trattati saranno: “Le crisi convulsive in età pediatrica”, Professor Federico Vigevano, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”; “Difficoltà diagnostica precoce della pancreatite cronica in età pediatrica”, Professoressa Vincenzina Lucidi, Responsabile della U.O.C. di Fibrosi Cistica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; “Allergia, asma e sport in età pediatrica”, Professor Attilio Turchetta, Responsabile della U.O.S.D. di medicina dello Sport dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; “Casi clinici in chirurgia andrologica”, Professor Antonio Spagnoli, Responsabile della U.O.S.D. di Andrologia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; “Nutrizione pediatrica: aspetti fisiologici e alterazioni patologiche”, Dottoressa Antonella Gualtieri, già Responsabile della U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale “Ss. Filippo e Nicola” di Avezzano. @francescoproia