Insegnante cade dal palco durante l’assemblea dei professori e rimane ferita, paura a scuola

Avezzano. Un’insegnante è caduta mentre scendeva dalle scale del palchetto durante l’assemblea sindacale ed è rimasta ferita. E’ accaduto questa mattina all’Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei” di Avezzano. Paura per l’incidente ma le condizioni della donna ferita non sarebbero gravi. Non è chiaro se la professoressa sia stata colta da n malore, per poi cadere, oppure se sia inciampata mentre scendeva la scaletta.

Certo è che dopo la caduta rovinosa a terra è stato necessario l’intervento dei soccorsi e sul posto è arrivata un’Ambulanza del 118 di Avezzano. Il personale medico-sanitario ha soccorso l’insegnante che, da quanto emerso non sarebbe grave. Allarmati anche gli studenti del Galilei per le condizioni dell’insegnante. (m.v.)