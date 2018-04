L’Istituto comprensivo “Vivenza-Giovanni XXIII” di Avezzano insignito del titolo di Scuola eTwinning

Avezzano. L’Istituto comprensivo “Vivenza-Giovanni XXIII” di Avezzano è stato insignito del titolo di Scuola eTwinning, la piattaforma europea che crea gemellaggi tra Scuole di diversi Paesi, permettendo un proficuo scambio culturale attraverso canali tecnologici. Molti docenti, alunne e alunni della Scuola da anni si impegnano in percorsi digitali per costruire un cammino formativo, innovativo e cognitivamente fruttuoso attraverso le buone pratiche didattiche che eTwinning dal 2005 propone e dissemina tra le scuole europee. Ora Avezzano è presente tra questi Istituti a pieno titolo avendo riportato ad oggi tanti riconoscimenti e premi per il coinvolgimento attivo nella piattaforma eTwinning.

Gli alunni imparano in modo accattivante, impegnativo e giocoso a diventare cittadini italiani ed europei; la scoperta di culture lontane, attraverso i progetti attivati, permette, per gli alunni una conoscenza reciproca con compagni geograficamente distanti, per gli Insegnanti di nazionalità diverse, scambi proficui nel processo d’insegnamento-apprendimento. Ambìto ed accolto con entusiasmo, il riconoscimento, porta l’Istituto Vivenza-Giovanni XXIII di Avezzano nel panorama europeo per innovazione didattica ed uso di buone pratiche. Le congratulazioni giungano anche all’Insegnante dell’Istituto Francesca Romana Antonini che ha ricevuto dalla stessa Comunità di Scuole europee il riconoscimento di ambasciatrice come esperta e impegnata docente eTwinning. A Lei, ai suoi colleghi, alle alunne e agli alunni giungano i migliori auguri per un futuro sempre all’insegna di una costruttiva crescita nel campo della formazione, dell’educazione e della conoscenza.