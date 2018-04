Tensione in Comune, Innovazione per Avezzano: nessuna federazione con Partecipazione Popolare

‏ Avezzano. “Nessuna federazione tra Partecipazione Popolare e Innovazione per Avezzano”. Questa la posizione del gruppo consiliare del quale facevano parte i consiglieri Emilio Cipollone e Annalisa Cipollone e che ora ha in consiglio Francesco Paciotti. “Apprendiamo dalla stampa dell’esistenza di un improbabile accordo tra la nostra lista e quella di Partecipazione Popolare”, hanno spiegato dal gruppo, “tale circostanza deve essere da noi fermamente smentita, Francesco Paciotti, infatti, parla a titolo personale, non essendo stato autorizzato da nessuno a parlare ed agire a nome della nostra lista, la quale ha contribuito alla vittoria dell’attuale sindaco e da quest’ultimo non considerata.

In attesa che entri il legittimo rappresentante della lista Innovazione per Avezzano in comune, Annalisa Cipollone, mettendo fine al più grande caso di abusivismo politico che la città ricordi e nel confermare che il sindaco De Angelis non gode più della nostra fiducia e del nostro appoggio, invitiamo e diffidiamo Francesco Paciotti a non utilizzare più il nome ed il simbolo della lista Innovazione per Avezzano. Ci preme evidenziare che il nostro gruppo aveva una rappresentanza in giunta nella figura del Vice Sindaco Emilio Cipollone, che con l’accettazione della carica aveva permesso allo stesso Paciotti (non eletto), di entrare in consiglio comunale. Cosa ha fatto Paciotti per tutelare la posizione di Emilio Cipollone estromesso dal Sindaco De Angelis senza nessuna oggettiva motivazione se non quella di penalizzare un gruppo politico che ha posto come unica bussola del suo percorso amministrativo il rispetto del mandato elettorale e non certo quello dell’attaccamento alla poltrona? Auspichiamo che il consiglio comunale riacquisti il prima possibile la giusta composizione, dando al nostro gruppo il giusto riconoscimento in termini di rappresentatività e ponendo alla sua guida un presidente eletto dagli attuali consiglieri”