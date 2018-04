L’erba del vicino è davvero più verde? Ecco come sarebbero i nomi dei paesi marsicani tradotti in altre lingue

Avezzano. Nonostante il nostro sia un mondo sempre più globalizzato, a molti fa ancora un certo effetto quando gli si racconta che si è passato un weekend in qualche località dal nome particolarmente esotico. Quale sia il motivo nessuno lo sa, forse è solo che, come dice un vecchio proverbio, l’erba del vicino è sempre più verde, pertanto ho provato ad immaginare i nomi di una ventina di paesi e frazioni della Marsica, tradotti in altre lingue. L’effetto, devo ammetterlo, è davvero persuasivo, nonostante è ben evidente che nelle traduzioni ho usato anche un pizzico di fantasia.

Ecco quindi che, con un’iniezione a stelle e strisce Canistro diventerebbe Little Basket, Cerchio Circle e Rocca di Mezzo Middle Rock, un paesino che potrebbe essere gemellato con la celebre Castle Rock, la cittadina che fa da sfondo a quasi tutti i romanzi di Stephen King. Sempre sulla scia americana potremmo avere anche Collelongo, che diventerebbe Long Neck, oppure Massa d’Albe Sunrise Mass e Pescasseroli, che nella traduzione manterrebbe persino la sua vocazione al campeggio (nel parco d’Abruzzo o di Yellowstone) tradotta con Fishing village. Su uno stile più western avremmo invece Civitella Roveto tradotto in Small Town Bush, oppure Pereto che diventa Pears Town, mentre Rocca di Botte, traducibile con Barrel Fortress, potrebbe essere stata edificata sulle ceneri di un fortino risalente alla guerra di secessione americana. Ancora più interessante Villavallelonga, che se fosse nel Grand Canyon sarebbe conosciuta come Long Valley Town. Se invece ci spostiamo nel Regno Unito, aggiungendo un pizzico di stile british Castellafiume diverrebbe l’affascinante River Castle, Pescina Pool Town e Collarmele l’elegante quartiere londinese Apple Hill. Si passa poi alle città nate sul culto dei santi come San Benedetto Saint Benedict, oppure Sante Marie che si potrebbe tradurre con una clericale Saint Mary. Gioia dei Marsi, invece, suonerebbe perfetta in portoghese, con Alegria de’ Marsi, nome che non sfigurerebbe su una cartina della costa brasiliana. Altri nomi, invece, sarebbero perfetti in francese, come Morino che diventa Petit Mûres, oppure San Vincenzo Valle Roveto, che tradotto in Saint Vincent Vallée Buisson trasuda bollicine di champagne da ogni poro, per non parlare dell’eleganza di Trasacco nella sua traduzione Entre Sac, o Tufo di Carsoli, che semplicemente cambiando gli accenti, diventerebbe Tufò de Carsolì, ridente località sciistica ai piedi delle Alpi carseolesi. @francescoproia