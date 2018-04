Meteo Marsica 13 – 19 aprile : Nubi, piogge, schiarite e clima primaverile.

Le condizioni meteo che ci hanno tenuto compagnia nei giorni scorsi, continueranno ancora a farlo anche per i prossimi. Diciamo che il tempo capriccioso, continuerà ancora almeno per i giorni in esame, con pioggia, vento, schiarite e comunque con clima primaverile, quindi non freddo. La giornata di Venerdì 13 Aprile, il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, con tendenza ad una certa variabilità nel corso del pomeriggio. Scarse le possibilità di precipitazioni. Venti da ovest-sud ovest, temperature in lieve calo rispetto al giorno precedente. Sabato, le correnti si disporranno da sud est, quindi scirocco. Cielo sempre tra poco nuvoloso e variabile e sarà difficile avere delle precipitazioni, temperature in lieve aumento. Domenica, saranno possibili dei fenomeni su buona parte del territorio Marsicano, soprattutto nel corso del pomeriggio, a carattere di rovescio. Venti da sud est, temperature in aumento, perchè sarà lo scirocco. Discreta la mattinata di Lunedì, ma attenzione, perchè già dal pomeriggio, inizieranno dei fenomeni che tenderanno ad essere anche tra moderati e forti tra Carseolano, Monti Simbruini e Parco Nazionale d’Abruzzo. Le piogge saranno in estensione su tutta l’area in questione entro la sera. Martedì, della nuvolosità irregolare al mattino, lascerà posto a delle precipitazioni a carattere di rovescio nel pomeriggio su buona parte della Marsica. Venti da est, tra deboli e moderati. Dei fenomeni pomeridiani, saranno possibili anche nel corso del seguente giorno di Mercoledì, specie tra Carseolano e Monti Simbruini. La tendenza per Giovedì, appare tutto sommata buona al mattino, ma con qualche pioggia tra debole e moderato a seguire nel pomeriggio. Temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.