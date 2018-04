Giunta non rappresentativa, i consiglieri civici chiedono incontro urgente al sindaco per rivedere posizioni

Avezzano. “Sulla base degli ultimi accadimenti in ordine alla nuova maggioranza costituitasi in seno al consiglio comunale di Avezzano, nonché sulla scelta adottata dal sindaco De Angelis di aderire al partito politico di Forza Italia, i consiglieri eletti e appartenenti alle componenti civiche del consiglio comunale di Avezzano dichiarano di costituire il Gruppo federativo di impegno civico”. E’ quanto annunciato in una nota stampa dal coordinamento di Partecipazione Popolare. “L’appartenenza al Gruppo Federativo di Impegno Civico”, spiegano gli esponenti del coordinamento, “presuppone la condivisione, da parte di tutti gli aderenti, delle iniziative politico/amministrative poste in essere di volta in volta dalle determinazioni di voto in considerazione dell’assunzione di responsabilità nei confronti degli elettori e di tutti quei cittadini che hanno voluto partecipare alla elezione del sindaco Gabriele De Angelis attraverso una coalizione costituita esclusivamente da liste civiche”.

“Pertanto”, concludono, “sulla base di quanto sopra esposto, i consiglieri comunali Alberto Lamorgese per Partecipazione Popolare e Francesco Paciotti per Innovazione per Avezzano chiedono un incontro urgente al sindaco De Angelis al fine di rivedere le posizioni di giunta che sono state adottate autonomamente e che non rispondono alla rappresentatività che va riconosciuta al costituente gruppo federativo. La presente federazione è aperta a tutte le componenti civiche che, condividendone i principi fondamentali, ne faranno esplicita richiesta di adesione”.