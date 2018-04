Giovani atleti avezzanesi al Golden Gala Pietro Mennea, il Comune aderisce al progetto dell’Usa Sporting Club

Avezzano. Il comune di Avezzano ha aderito al progetto promosso dall’Usa Sporting Club Avezzano “Golden Gala Pietro Mennea di Roma”. Lo rende noto l’assessore allo Sport, Angela Salvatore. La società avezzanese organizzerà la trasferta in pullman per assistere al più grande evento di atletica della stagione, dove ci saranno ospiti e atleti di livello internazionale in agenda per giovedì 31 maggio. Si partirà di mattina e si rientrerà in tarda serata. L’Usa Sporting Club Avezzano con i suoi giovani atleti partecipa attivamente all’evento correlato che si svolge nel primissimo pomeriggio: “Il Palio dei Comuni Bridgestone”.

Il Palio è un confronto su pista, non competitivo, tra staffette provenienti da più di 300 comuni d’Italia, composte da 12 ragazzi, 6 ragazze e 6 ragazzi delle scuole medie inferiori e che comunque dovranno essere compresi negli anni di nascita: 2004-2005-2006. Ogni partecipante percorrerà la distanza di 200 mt storica grazie al grande Pietro Mennea, quindi 12×200 mt. Le staffette saranno ad eliminazione e le 9 che risulteranno più veloci, conquisteranno il diritto ad aprire ufficialmente il Golden Gala serale. Nessuna premiazione o classifica ufficiale ma il bellissimo ricordo di una giornata trascorsa sulla pista dello stadio Olimpico, insieme alla t-shirt della manifestazione. Sarà cura dei tecnici Usa preparare, comporre la staffetta e le eventuali riserve. Tutti possono partecipare, fino ad esaurimento pullman.

Il programma della giornata:

Partenza in pullman alle 8:15 dal piazzale antistante lo stadio dei Pini.

Arrivo allo stadio Olimpico di Roma alle 10 circa.

Presentazione staffette e ritiro materiale.

Ingresso nel settore atleti accompagnati da 2 tecnici alle 11:30 circa. I genitori e gli altri accompagnatori saranno invitati ad entrare in altro settore.

Ore 14 inizio gare di staffetta in continuazione.

Ore 18:30 circa inizio dello spettacolo del Golden Gala.

Ore 21:30 circa partenza per rientro ad Avezzano, il rientro è previsto intorno alle 23.

Gli orari e gli appuntamenti, una volta giunti a Roma, possono variare durante la giornata. Pranzo e cena al sacco per tutti.

Il costo della trasferta è di 12 euro per i ragazzi della staffetta e di 20 euro per gli altri ospiti, accompagnatori e spettatori. Le tariffe comprendono, viaggio in pullman e ingresso allo stadio Olimpico. Le prenotazioni si riterranno valide solo dopo l’avvenuto versamento delle quote entro e non oltre il 25 maggio. L’evento non necessita il tesseramento dei ragazzi, basta la presentazione di un certificato medico e la firma della liberatoria da parte di un genitore. I posti sono limitati ad un solo pullman. Per informazioni contattare i responsabili della trasferta: Danilo 339 3726739, Ruslan 320 9372193.